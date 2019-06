Merkel colpita di nuovo da improvviso tremore: il video

Berlino, 27 giu. (askanews) - La cancelliera tedesca Angela Merkel è stata colta nuovamente da un improvviso tremore durante una cerimonia a Schloss Bellevue, residenza del presidente federale tedesco, Frank Walter Steinmeier, a Berlino.

Giacca bianca e pantalone nero, la leader tedesca ha iniziato a tremare in tutto il corpo durante il discorso di Steinmeier, come si vede in queste immagini dell'emittente Rtl. Un collaboratore le ha allora portato un bicchiere d'acqua, che Merkel ha rifiutato. Una volta che ha potuto muoversi, stava meglio, ha riferito un fotografo della dpa sul posto.

La nuova crisi si è verificata durante una cerimonia organizzata per la ministra della Giustizia, Katarina Barley, che lascia l'esecutivo per il Parlamento europeo e al suo posto è stata nominata Christine Lambrecht.

Circa una settimana fa, il 18 giugno, la cancelliera aveva avuto una crisi simile, durante l'incontro con il presidente ucraino Volodimir Zelenski a Berlino. In quell'occasione aveva attribuito l'indisposizione alla disidratazione.