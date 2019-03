Buffon fuori dalla Champions con il Psg nel giorno del rinnovo: il video della papera

In mattinata dalla Francia era trapelata la notizia: Gigi Buffon prolunga il contratto con il Psg in scadenza di un altro anno (con opzione di un ulteriore anno). Insomma l'ex Parma e Juventus giocherebbe sino a 43 anni. In serata però l'ennesima beffa in Champions League: il Psg nonostante la vittoria all'Old Trafford per 0-2, perde in casa contro il Manchester Utd 1-3 e viene eliminato. Pesa, tantissimo, la papera di Buffon in occasione del secondo gol degli inglesi.