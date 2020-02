Viterbo, il blitz della polizia e dell'arresto dei due uomini accusati di estorsione e usura a Bolsena

Nel pomeriggio del 28 gennaio 2020, a Bolsena la squadra mobile di Viterbo ha proceduto all’arresto in flagranza di due abitanti del comune lacustre, l’uno di 78 anni di età e l’altro di 70, per estorsione e usura in concorso, in danno di una donna di 38 anni anch’essa residente in provincia di Viterbo, nonché per i reati di porto abusivo di strumento atto all’offesa e, per quanto riguarda il più anziano dei due, anche porto abusivo di arma da sparo.

L’attività investigativa degli uomini della polizia è partita dalla denuncia presentata in Questura dalla vittima, che ha rappresentato le circostanze che l’hanno portata a temere per l’incolumità propria e dei familiari. Versando in una situazione di difficoltà economica, la stessa aveva infatti accettato un prestito di denaro la cui somma, nel giro di poche ore, lei avrebbe dovuto restituire per un importo doppio, pena ripercussioni gravi in danno suo e dei prossimi congiunti.