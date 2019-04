Ballando con le stelle parte forte, i momenti più belli

Il successo continua

Ciao Darwin, cime e rape: sfilata in intimo donne

Record per 'Ciao Darwin', leader della prima serata del venerdì con il 27,16% di share sul pubblico attivo e 4.072.000 spettatori totali; in particolare, il programma di Paolo Bonolis è leader assoluto nella fascia di prime time con 4.963.000 spettatori totali. Un successo che continua. Qui una sfilata dell'ultimo programma, quella in intimo donne. (youtube/mediaset)