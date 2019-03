Nave in avaria Norvegia, i passeggeri aspettano con calma i soccorsi mentre la nave imbarca acqua

(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2019 Nave in avaria in Norvegia, i passeggeri aspettano calmi i soccorsi mentre la nave imbarca acqua La nave da crociera Viking Sky è andata in avaria nel corso di una tempesta in Norvegia. I passeggeri sono tutti salvi e la nave è stata ricondotta illesa al porto norvegese di Molde. Mentre la nave imbarca acqua i passeggeri aspettano con pazienza l'arrivo dei ...