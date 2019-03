Strage in Nuova Zelanda: l'attacco ripreso in diretta

E' un terrorista di estrema destra uno dei 4 fermati per la strage condotta in due moschee di Christcurch, in Nuova Zelanda. Lo ha detto il premier australiano Scott Morrison confermando la nazionalità dell'uomo, australiana, appunto. L'attacco, fatto a colpi di armi automatiche che ha provocato 49 morti, diffuso in diretta sui social network da uno dei killer. Il video è stato poi ripreso su altri social da diversi utenti.