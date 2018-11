Ve la ricordate Nada? Eccola nel suo nuovo disco

E' uscito giovedì 29 novembre il videoclip del brano “Dove sono i tuoi occhi”, il nuovo singolo di Nada che anticipa il nuovo disco di inediti in uscita nel 2019 per Woodworm Label / distr. Artist First. Il video, diretto da Francesco Cabras, è stato girato al Macro-Asilo, museo di arte contemporanea di Roma, che ha ospitato le riprese-evento aperte al pubblico per l’occasione.

Protagonista della musica italiana da decenni, interprete e autrice dalla classe e dalla sensibilità uniche, fin dai suoi esordi Nada firma alcuni dei grandi successi italiani divenuti internazionali. La sua “Senza un perché”, ad esempio, è stata recentemente inserita da Paolo Sorrentino all’interno della colonna sonora della serie TV “The Young Pope”, un successo mondiale distribuito in oltre 150 Paesi. Ma già nel 1969 il suo "Ma che freddo fa" scalò le classifiche e la fece conoscere al grande pubblico.