Reddito di cittadinanza, cinque milioni e mezzo di tessere sono già in stampa

Dopo il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, anche la sottosegretaria all'Economia Laura Castelli ha confermato che circa cinque milioni e mezzo di tessere per il reddito di cittadinanza sono già in stampa, senza specificare però chi le sta stampando e sulla base di quali dati. A margine di un convegno al Cnel, di fronte alla richiesta di un chiarimento in merito, il leghista Claudio Durigon - sottosegretario del ministero guidato dal leader M5S - dice: "Rientra tutto quanto nell'iter che stiamo facendo. Chi stampa le tessere? Non lo so, io do un imput politico su quello che si deve fare, poi c'è l'amministrazione". Sul tema, interviene anche il presidente dell'Inps Boeri che specifica come all'istituto previdenziale non sia arrivata nessuna richiesta di dati in merito: "Non ho nessuna notizia al riguardo". di Marco Billeci