Salvini, a Viterbo una fan che terremota il Vaticano

Bagno di folla per Matteo Salvini a Viterbo, durante le celebrazioni di Santa Rosa. Mentre tutti i vip attendevano la festa in comune, fra una tartina e un bicchiere di spumante, il vicepremier è sceso per strada e ha accompagnato lungo tutto il percorso prima gli sbandieratori, poi i facchini che portavano Gloria, la magnifica torre con in cima Santa Rosa. Durante una delle tappe del percorso tutti hanno tentato di avvicinare Salvini. A Claudio Lotito, presidente della Lazio, è andata male. Ma una piccola donna non si è persa d'animo arrivando all'obiettivo. Ha abbracciato e baciato il leader che la convince con le sue battaglie e gli ha pure detto di andare avanti così mostrandogli il pollice alto. A lasciare tutti di stucco è stato l'abito della piccola donna. E quando le immagini sono arrivate in Vaticano, a qualcuno è andata la cena di traverso...