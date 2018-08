Abroghi la legge Letta-Renzi che oscura i finanziatori dei partiti e dei politici

Il vicepremier Luigi Di Maio ha chiesto di conoscere a quali partiti e uomini politici la società Autostrade e il gruppo Benetton abbiano dato finanziamenti in questi anni. Non è possibile rispondere a questa domanda se non per i finanziamenti anteriori al 2014. Perché nel gennaio di quell'anno un comma della legge che abrogava i rimborsi elettorali stabilì per la prima volta nella storia italiana che chi finanziava partiti e uomini politici poteva avvalersi della legge sulla privacy non rivelando così la mpropria identità. Da quel momento la politica italiana da democratica si è trasformata in società segreta, impenetrabile dai cittadini elettori. Oggi i principali finanziatori di Forza Italia, Pd, etc... nascondono la propria identità sotto stelline (******) o tratti di pennarello nero. Con il risultato grottesco che nel 2017 perfino la famiglia di Silvio Berlusconi che da una vita dava soldi a Forza Italia si è vergognata di farlo e ha nascosto ogni identità utilizzando quella norma. Ministri, sottosegretari, parlamentari hanno usato la privacy per oscurare le proprie dichiarazioni sui patrimoni posseduti e sul rendiconto della campagna elettorale. Hanno pure oscurato la propria firma in calce alla dichiarazione "Sul mio onore affermo che tutto questo è vero", gettando così quell'onore alle ortiche. In tutto il mondo le democrazie si reggono anche sulla trasparenza del finanziamento della politica. Negli Stati Uniti sono concessi gli aiuti economici delle lobby di pressione, ma anche il candidato alla presidenza (Donald Trump ad esempio) è obbligato a rendere pubblico appena ricevuto ogni finanziamento di singoli, imprese e gruppi lobbistici. L'elettore sa prima del suo voto che questo o quel candidato è stato finanziato ad esempio dalla lobby delle industrie degli armamenti o da quelle automobilistiche e che quindi una volta al potere chi ha preso quei soldi sarà grato. La norma di legge Letta-Renzi va abrogata subito, e faccio per questo un appello al preesidente del Consiglio Giuseppe Conte, chiedendogli anche di ristabilire una regola che era in vigore perfino ai tempi di Bettino Craxi e Giulio Andreotti: il divieto di finanziare partiti e uomini politici da parte di società concessionarie dello Stato e di società in cui la partecipazione di qualsiasi ente pubblico è superiore al 10%. Ne va del corretto funzionamento della democrazia.

Franco Bechis