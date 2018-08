Elefante si fa un bagno in mare dopo la fuga dal circo

Sorpresa sul litorale di Santa Maria del Cedro, in provincia di Cosenza: all'improvviso un elefante è arrivato sulla spiaggia e si è tuffato in mare, attirando subito l'attenzione dei bagnanti, che hanno ripreso la scena con i telefonini. Il pachiderma, che prima di arrivare in spiaggia era stato avvistato mentre si aggirava per le strade, appartiene a un circo recentemente arrivato in città e non è chiaro come si sia allontanato.