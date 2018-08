Sbarcati i 137 della nave Diciotti. Salvini indagato dalla procura di Agrigento

Si sono concluse poco prima delle una di domenica 26 agosto le operazioni di sbarco dei migranti che si trovavano a bordo della nave Diciotti, ormeggiata al molo del porto di Catania. Le 137 persone che si trovavano a bordo sono state trasferite in un centro di Messina per poi essere smistate verso i luoghi di destinazione. A ospitarli saranno Albania e Irlanda - che hanno dato la disponibilità ad accoglierne 20 a testa - e le strutture della Chiesa italiana.

La conclusione della vicenda arriva poche ore dopo la notizia che il ministro dell'Interno Matteo Salvini è indagato dalla procura di Agrigento, insieme a uno dei capi di gabinetto del Viminale, per sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio. E' stato lo stesso leader della Lega a riferirlo alla platea di un comizio a Pinzolo (Trento): "Mi hanno comunicato che sono sotto inchiesta per sequestro di persona. Possono arrestare me, ma non la voglia di 60 milioni di italiani, indaghino chi vogliono. Abbiamo già dato abbastanza, è incredibile vivere in un Paese dove dieci giorni fa è crollato un ponte sotto il quale sono morte 43 persone dove non c'è un indagato e indagano un ministro che salvaguarda la sicurezza di questo Paese. È una vergogna".