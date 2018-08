La "Diciotti" in salsa francese

Un treno proveniente da Ventimiglia è stato bloccato alla stazione di Mentone dalla polizia di frontiera francese, che sospettando la presenza di un clandestino a bordo ha fatto letteralmente irruzione nel bagno del vagone in cui l'uomo si era nascosto. Sei poliziotti e alcuni passeggeri hanno sfondato la porta della toilette. Gli agenti hanno usato anche spray al peperoncino per immobilizzare il migrante, che è stato rimandato in Italia.