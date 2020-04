Coronavirus e chiese chiuse, il video messaggio del vescovo di Viterbo per la Settimana Santa. Il video

Coronavirus e chiese chiuse, il video messaggio del vescovo di Viterbo per la Settimana Santa.

Monsignor Lino Fumagalli ha registrato un video in vista della settimana santa. Questi i principali passaggi. "E' strano, per la prima volta nella storia delle nostre comunità non avremo la possibilità di partecipare direttamente alle varie celebrazioni. Tutto questo è motivo di tristezza e di disagio, però può essere anche un'opportunità. Riscopriamo le nostre famiglie come piccola casa domestica dove ciascuno di noi, singolarmente, insieme agli altri componenti della famiglia, pouò trovare momenti di preghiera, di ascolto, di colloquio con il Signore. Sarà possibile seguire mediante i media e i social le varie celebrazioni. Uniamoci a queste celebrazioni, viviamole come se fossimo presenti e questo ci permetterà di alimentare la fiducia e la speranza. Due atteggiamenti fondamentali in questo periodo di difficoltà. Ricordiamo, sempre, le ultime parole del Signore: 'Non abbiate paura, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo'. E in questi giorni della Settimana Santa toccheremo con mano questa presenza, questo amore del Signore che dona la vita per noi. Viviamola così, all'interno delle nostre famiglie, con un profondo clima di raccoglimento, di fiducia e di speranza. Una fiducia e una speranza che sono sostenute dalla generosità di tante persone. Vorrei che pregassimo, come segno della nostra gratitudine, per tutti coloro che ci permettono di vivere e di superare questo momento di difficoltà. Penso ai medici, agli operatori sanitari a tutti coloro che lavorano nei nostri ospedali. Penso alle tante forme di volontariato: dalla Protezione civile, alla Croce Rossa, a tanti nostri giovani.