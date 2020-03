Coronavirus, il sindaco di Viterbo: "Spesa una volta a settimana e niente corse". Il video appello

Coronavirus, il sindaco di Viterbo: "Spesa una volta a settimana e niente corse". Il primo cittadino ha diffuso un nuovo video in cui si appella al senso di responsabilità dei cittadini e annuncia controlli per per rispettare le misure anti contagio.

Questo il testo del messaggio.

"Stiamo entrando nella fase più critica per la diffusione del Covid 19. Mi complimento con coloro che stanno osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni che ci sono state imposte. Debbo però costatare che molti altri continuano ad avere un atteggiamento superficiale mettendo così a rischio la propria salute e quella degli altri. Tutto ciò non è più tollerabile, pertanto saranno incrementati i controlli e verranno sanzionati i trasgressori. Dobbiamo cercare di limitare al massimo gli spostamenti, uscendo di casa solo per le urgenze, cerchiamo di concentrare le esigenze di spesa alimentare e farmaceutica soltanto a una volta a settimana ed eliminiamo le uscite anche per l'attività fisica. Mi appello al vostro senso di responsabilità e al senso di appartenenza alla vostra meravigliosa comunità per cercare tutti insieme di uscire al più presto da questa drammatica realtà".