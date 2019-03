Ligabue presenta “Start”, è uscito il nuovo album

(LaPresse) - Il concetto di tempo che passa torna spesso nelle canzoni di Luciano Ligabue, anche in quelle di “Start”, il nuovo album in uscita l’8 marzo, giorno in cui si festeggia la donna, anticipato dal singolo “Certe donne brillano”. Il 13 marzo il rocker emiliano compirà 59 anni, età che rinnega ma non nasconde, con una foto di copertina che lo ritrae in primo piano, con tutte le rughe e i segni del tempo: “Rinnego la mia età, non me la sento dentro. Sarà anche il rock che tende a tenerti tardo adolescente. Non avevo mai fatto un disco così breve, con così poche canzoni. In queste c'è un'urgenza che sento simile a quella dei miei primi lavori”.