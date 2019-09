I facchini a San Sisto

Sale l'attesa in città per il Trasporto della Macchina di Santa Rosa alle 21. La diretta si potrà seguire in streaming sul sito del Corriere e sul profilo Facebook a partire dalle 20.55. Si potrà seguire anche su Telelazionord sul canale del digitale terrestre 675 e in diversi siti di informazione locale.

I FACCHINI VERSO IL BOSCHETTO, ATTESA PER IL TRASPORTO (guarda le foto)

17.15 I facchini si stanno radunando all'esterno del Santuario. A minuti partiranno verso il boschetto dove ci sarà il ritiro con le famiglie in attesa del trasporto.

17.10 Il vescovo Lino Fumagalli ai facchini: "Chiedo ai facchini e alle loro famiglie che riscoprano l'appartenenza con alla parrocchia. E quindi con Cristo. Santa Rosa è strumento per arrivare a Cristo"

I FACCHINI AL SANTUARIO (guarda le foto)

16.50 Lasciata la chiesa di San Francesco i facchini vanno verso via Matteotti, attraverseranno piazza del teatro per raggiungere il santuario di Santa Rosa

IL GIRO DELLE SETTE CHIESE IN PIAZZA DELLA ROCCA (guarda le foto)

16.32 I facchini in piazza della Rocca verso la chiesa di San Francesco

I FACCHINI AL SACRARIO (guarda le foto)

L'OMAGGIO DEI CADUTI AL SACRARIO (Guarda il video)

15.58 Il giro delle sette chiese arriva alla Trinità

15.45 I facchini al Sacrario. L'omaggio al monumento ai caduti

SANTA GIACINTA E SANTA MARIA NUOVA (Guarda le foto)

15.20 I facchini nella chiesa di Santa Giacinta prendono la foglia benedetta dalle suore

LE FOTO DEL GIRO DELLE SETTE CHIESE

15.05 Foto dei facchini al Duomo

14.53 I facchini escono dalla chiesa e si rimettono in cammino

14.44 I facchini in piazza del Comune nella chiesa di Santa Maria in Spatha in piazza del Plebiscito

14.35 I cavalieri di Santa Rosa rendono omaggio al monumento ai facchini

GUARDA LE FOTO DEL RADUNO

14.25 Partito il Giro delle 7 chiese

14.05 Il raduno è terminato i facchini escono.

14.02 I facchini sono in raduno al teatro dell'Unione. Sono in corso gli interventi.