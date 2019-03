Per voi ha fatto bene la Roma ad esonerare Di Francesco?

Corona: Fogli? Mi sento una m..., la cosa peggiore che ho fatto

Milano, 7 mar. (askanews) - "Quel pianto di Fogli non mi ha fatto dormire per tre giorni, sono stato cattivo, ho ferito una persona che non meritava di essere ferita. Da un punto di vista umano, che non è il punto di vista lavorativo, io mi sento una merda e chiedo scusa a Riccardo Fogli". Così Fabrizio Corona, dopo le polemiche scatenate dal suo videomessaggio trasmesso nell'ultima puntata ...