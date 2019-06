Tuscania, colpo al centro: ecco Ferraro

Mario Ferraro nuovo centrale del Tuscania Volley. Specializzato in promozioni, be 5 nella sua carriera, le ultime due a Castellana Grotte dove in tre anni è passato dalla Serie B1 alla Superlega consacrandolo tra i migliori giocatori del suo ruolo. Lo scorso anno ha vestito la maglia dei Lupi Santa Croce, Mario Ferraro è il nuovo centrale della Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania targata Paolo Tofoli. Lo stesso Paolo, lo ha già avuto nella sua esperienza siciliana a Brolo, sempre in Serie A2. Grande "muratore" con ottime percentuali in attacco, classe 1987 per 199 cm di altezza, Mario è dotato anche di una battuta insidiosa.