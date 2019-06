Emiliano Giandomenico è il nuovo tecnico della VBC. L’allenatore viterbese, negli ultimi anni sempre su panchine di serie A2 e B1, guiderà la neo promossa compagine di Alberta Conti in serie B2 femminile. Il 44enne coach, cresciuto nella Pallavolo Civita Castellana, ha poi proseguito il suo percorso nel Casal de Pazzi Roma (Volleyrò) dove resta per 7 anni. Di li l’approdo al Formello Fidia con la promozione diretta in Serie A2. Inizia poi a girare tutto il sud Italia, Mercato San Severino in B1 e A2, Pontecagnano in A2, Corato B1, Volalto Caserta A2. Successivamente tre anni a Maglie in B1 per arrivare all’ultima stagione di B1 ad Arzano. Giandomenico prende il posto di Francesco Gori, al quale la società non solo ha rinnovato i ringraziamenti per la splendida cavalcata della passata stagione terminata con il primo posto nel girone, ma gli anche rinnovato la fiducia affidandogli un nuovo progetto sportivo con la serie D.