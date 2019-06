Il Tuscania Volley comunica di aver siglato l’accordo con il tecnico Paolo Tofoli per il campionato di Serie A3 Credem Banca 2019-20. Il coach marchigiano, ex palleggiatore Campione del Mondo e d’Europa, torna sulla panchina del Tuscania Volley dopo le esperienze con Emma Villas Siena, New Mater Castellana ed Aurispa Alessano. Mai dimenticato dai sostenitori biancoazzurri, Tofoli è stato protagonista della storica promozione del Tuscania in Serie A2 nel 2014 e detiene ancora il miglior risultato in campionato mai raggiunto dalla nostra società (semifinale play off A2 contro Argos Sora nel 2016). Contestualmente, si ringrazia Vincenzo Nacci per il lavoro svolto sia con la prima squadra che con il settore giovanile. Al coach salentino auguriamo le migliori fortune per la sua carriera.