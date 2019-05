Il Tuscania under 20 tra le prime sei formazioni a livello nazionale. Dopo aver sfiorato, e sciupato, l'impresa contro Sir Safety Conad Perugia nella partita inaugurale, persa al tie-break dopo che capitan Panciocco e compagni erano avanti 19-23 nel quarto parziale, perso nella stessa giornata con i padroni di casa della Materdomini Castellana Grotte (3-1) i ragazzi allenati da Nacci e Perez Moreno ottengono una straordinaria vittoria con Kemas Lamipel Santa, successo che gli consentirà di giocarsi il 5°-6° posto nell'incontro con Kioene Padova vinto dai veneti 3-0. "I nostri magnifici ragazzi si sono classificati sesti nella finale nazionale Junior League under 20 di pallavolo riservata alle squadre di serie A -afferma visibilmente soddisfatto il direttore generale Alessandro Cappelli. Sesti in Italia, davanti a noi solo società come la Lube campione d’Italia, Trento, Castellana Grotte, Perugia, Padova... e poi Tuscania, Ormai sono anni che, grazie all’impegno di un gruppo di persone, il nome di Tuscania èalla ribalta delle cronache sportive nazionali. Ne siamo fieri per l’amore che abbiamo per la nostra città e la nostra terra". Questi i protagonisti della storica impresa: Daniele Bilancini, Francesco Capparella, Mattia Della Rosa, Marco Gentilini, Michele Innocenti, Alessio Lentola, Luca Mugnaini, Marcorocco Panciocco (k), Alessio Ragoni, Matteo Ranalli, Emanuele Sacconi, Luca Sartori. Allenatori: Victor Perez Moreno e Vincenzo Nacci, Dirigente: Marco Cipolloni. La classifica finale vede la Lube Cucine Civitanova aggiudicarsi il titolo di campione d'Italia under 20. I marchigiani superano in finale Itas Trentino (3-0). Al terzo posto Materdominivolley.it Castellana Grotte davanti nell'ordine a Sir Safety Conad Perugia, Kioene Padova, Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania, Azimut Leo Shoes Modena e Kemas Lamipel Santa Croce.