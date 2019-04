La Ceramica Scarabeo Civita Castellana sa solo vincere, questo il verdetto della 10a giornata di ritorno di serie B al Pala Keplero. A farne le spese nell'anticipo di venerdì, la formazione ospitante della Virtus Roma. La formazione Civitonica si schierava in campo con la diagonale Leone - Gaia, i martelli De Paola-Seveglievich, il duo dei centrali Piscopo-Ceccobello e il libero Taramelli. Pesante l'assenza in panchina di Mister Grezio, che rivedremo in campo alla prossima partita e al quale vanno gli auguri di pronta guarigione. Primo set equilibrato fino al parziale del 13 pari, poi Civita volava via più compatta nella fase muro difesa fino al 25-20. Il secondo parziale iniziava con un break della Virtus che, trascinata da un vivace Multisanti in battuta e al palleggio, faceva suo il parziale 25-20. Terzo parziale di nuovo all'insegna dell'equilibrio, quando a metà set Civita decideva di rischiare in battuta con il subentrante Della Rosa, che rispondeva di slancio con due ace di potenza e cinque servizi consecutivi. Leone cominciava a servire con regolarità Piscopo e il set andava a Civita. La formazione Civitonica nel quarto parziale, portava a casa set e incontro con esperienza, affidandosi a un vivace Seveglievich e limitando gli errori rispetto agli avversari. Bella prova per i ragazzi, che senza coach Grezio, mettevano a frutto con maturità il lavoro da lui impostato in questi mesi. Soddisfatta la società del contributo del duo Cinelli (assistant coach) e Palermo (scoutman), all'altezza di orchestrare la squadra in assenza del suo direttore. Con la sconfitta della Lazio Pallavolo in casa del Volley Club Orte, la possibilità di agganciare il terzo posto del girone F continua ad essere alla portata, soprattutto con la forma sfoggiata in questo rush finale che non fa altro che stupire gli addetti ai lavori, allungando la striscia a 8 vittorie consecutive. Prossimo spettacolo di scena al PalaSmargiassi sabato 13 ore 18:00, contro la SG volley.