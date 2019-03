Prosegue indisturbata la marcia della Vbc Viterbo in vetta alla classifica del girone A della serie C regionale femminile. Le ragazze di Francesco Gori superano per 0-3 il pericolante Fiumicino e mantengono immutato il vantaggio di tre lunghezze dalla diretta inseguitrice Terracina vincente in casa del Kk Eur: 0-3. Nonostante il forte divario in classifica, il Fiumicino impegna più del dovuto la capolista che dopo essersi aggiudicata con lo stesso punteggio 21-25 i primi due set è costretta a ricorrere ai vantaggi per assicurarsi il terzo e definitivo parziale 24-26.Prossima avversaria, domenica 6 aprile al PalaVolley, la Polisportiva Casal de' Pazzi. All'andata finì 0-3 per Francesca Moretti e compagne.