MAURY'S ITALIANA ASSICURAZIONI TUSCANIA-BAM ACQUA SAN BERNARDO CUNEO 2-3

PARZIALI 25-19, 25-21, 22-25, 19-25, 13-15

MAURY’S ITALIANA ASSICURAZIONI TUSCANIA Soli 6, Panciocco 23, Fall 7, Fabi 9, Osmanovic 19, Formela 14, Sorgente (L), Buzzelli 2, Cappelletti, Piedepalumbo, Pizzichini, Gentilini (L) All. Nacci

BAM ACQUA SAN BERNARDO CUNEO Mazzone 4, Dutto 10, Galaverna 21, Cortellazzi 2, Caio 20, Alborghetti 9, Prandi (L), Menardo, Chiapello, Amouah, Picco, Testa, Armando All. Serniotti

ARBITRI Andrea Rossetti di Fabriano e Antonella Verrascina di Roma

Una Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania Volley dai due volti non riesce, nonostante il doppio vantaggio iniziale, ad imporsi sulla BAM Acqua S. Bernardo Cuneo e aggiudicarsi sabato sera l’anticipo della penultima giornata del girone blu della serie A2 Credem Banca. Ad una prima parte di gara in cui Panciocco e compagni appaiono aver finalmente trovato i giusti equilibri fa da contraltare una fase finale in cui i ragazzi di Nacci appaiono confusi e in balia dei più determinati avversari. Ne esce una gara sicuramente combattuta al termine della quale Tuscania deve però ancora una volta accontentarsi del solo punto guadagnato, che però, vista la vittoria del Cisano Bergamasco, non evita ai tuscanesi di scivolare nel prossimo campionato di serie A3.