La Vbc Viterbo torna a vincere, interrompe la striscia negativa e mantiene il primato in vetta alla classifica del girone A della serie C laziale. Nello scontro di alta classifica con Don Orione la squadra di Francesco Gori e Salvatore Perinzano torna a giocare come sa e si impone sulle romane, quarte in classifica, in soli tre set: parziali: 25-17, 25-22, 25-21. “Questo era l’ultimo degli scontri diretti -è il commento di capitan Francesca Moretti nel dopo gara. Ora però dovremo fare molta attenzione ai prossimi incontri con squadre che stanno lottando per la salvezza e contro la capolista daranno sicuramente il massimo”. Tra le padrone di casa, da sottolineare l’ottima prestazione di Giulia Rossi, subentrata nel primo set a Barbara De Benedetti costretta ad uscire per un lieve infortunio. Per quanto riguarda la diretta inseguitrice, Volley Terracina supera 3-0 Volley Fiumicino, prossimo avversario delle viterbesi, e si mantiene a tre lunghezze dalla capolista. Questa la nuova classifica per quanto concerne le posizioni che danno diritto all'accesso ai play-off promozione, con la prima classificata promossa direttamente nella serie superiore: Vbc Viterbo 56, Terracina 53, Omia Volley 51, Don Orione 46, Intent Sport Union Team 43. In serie D, Inattesa sconfitta sabato per la Vbc Polistampa Viterbo nel girone A. Le ragazze di Francesco Rita vengono superate in casa da Lupi di Marte 0/3 (20-25, 17-25, 11-25). Nonostante il risultato negativo, Elena Catalani e compagne mantengono tuttavia il quarto posto in classifica con 43 punti, ma vedono avvicinarsi pericolosamente GiroVolley (41) corsaro in casa di Egan Volley 2-3.

Campionati provinciali Vincono entrambe le formazioni Vbc in campo domenica mattina. La Terza Divisione under 13 di Barbara De Benedetti si impone 0-3 (19-25, 7-25, 14-25) in casa di Tuscania Volley. Nell'under 14 promozionale, la squadra di Stefano Battisti supera in trasferta Sei Servizi Informatici Nepi 0-3.