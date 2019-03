Il week-end delle formazioni Vbc inizia sabato alle 18.30 quando al Palavolley di via Gran Sasso la Polistampa affronta Lupi di Marte nell’incontro valido per la ventunesima giornata del girone A della serie D regionale. Le ragazze di Francesco Rita sono attualmente quarte in classifica con 43 punti contro i 29 delle avversarie, ottave. All'andata finì 0-3 per Elena Catalani e compagne. Ancora al Palavolley il match clou del girone A della serie C domenica alle 19 con la capolista Vbc che ospita Don Orione. Dopo i due passi falsi con Labico e Terracina, le ragazze di Francesco Gori non possono più permettersi distrazioni, nonostante il vantaggio di tre lunghezze sulla seconda. Le romane sono attualmente quarte in classifica con 46 punti, sette in meno della capolista; all'andata furono sconfitte 0-3. Sempre per quanto riguarda i campionati regionali, la VolleySì perde 16/14 al tie break giovedì scorso con Volley Group Roma e conclude la sua esperienza nel campionato Under 14 d’eccellenza regionale. Le ragazze di Iacovacci e Gianà si portano per due volte in vantaggio ma vengono riprese ogni volta dalle romane che alla fine si aggiudicano il match ai vantaggi 3-2 (23-25, 25-10, 19-25, 25-17 e 16-14). Infine, per quanto riguarda i campionati provinciali due gli appuntamenti in programma. Il primo vede protagoniste le ragazze della Terza Divisione under 13 di Barbara De Benedetti che domenica alle 10,30 scenderanno in campo a Tuscania al Palazzetto dell’Olivo. Alle 11, sempre domenica, sarà la volta della Under 14 promozionale di Stefano Battisti impegnata a Nepi con Sei Servizi Informatici.