La Vbc Viterbo supera in casa Realcaffè Mokasirs Sabaudia e consolida il primato in vetta alla classifica del girone A della serie C laziale. La squadra di Francesco Gori e Salvatore Perinzano incassa la diciassettesima vittoria di fila e, complice la sconfitta interna del Volley Terracina con Zagarolo (2/3), guadagna altre due lunghezze rispetto alla diretta inseguitrice. Ora i punti che la separano dalle pontine sono ben 6, un margine sicuramente rassicurante in vista del confronto diretto in programma domenica 17 marzo al PalaVolley: 3-0 il finale di domenica sera con Sabaudia con Francesca Moretti e compagne a dettare da subito i ritmi dell'incontro. Parziali: 25-10, 25-21 e 25-21. Questa la nuova classifica per quanto concerne le posizioni che danno diritto all'accesso ai play-off promozione, con la prima classificata promossa direttamente nella serie superiore: Vbc Viterbo 51, Terracina 45, Omia Volley 44, Don Orione 40, Intent Sport Union Team 35.