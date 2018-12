Dopo le due vittorie fuori casa arriva, inaspettata sabato sera, la prima sconfitta interna, seppur ai vantaggi, per la Vbc Polistampa nel girone A della serie D regionale. A sbancare il PalaVolley la Puliamo Srl Giro Volley che grazie a questo successo si porta ad un solo punto dalle viterbesi. La squadra di Francesco Rita conserva comunque il quinto posto in classifica, l'ultimo utile per l'accesso ai play-off promozione. Naturalmente, il cammino ? ancora lungo essendo ancora solo alla metà del girone di andata. Certo ? che capitan Catalani e compagne dovranno fare tesoro di questa sconfitta maturata ai vantaggi dopo che le padroni di casa si erano facilmente aggiudicate 25/14 il primo parziale. Vbc Polistampa Viterbo - Puliamo Srl Giro Volley 2-3 (25/14 13/25 25/23 10/25 15/17). A completare il quadro delle partite di sabato, esordio amaro nel pomeriggio per la Vbc Terza Divisione sconfitta 1-3 in casa dalla New Volley.