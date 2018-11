Ottava di andata del girone blu della serie A2 Credem Banca con la Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania Volley che domenica alle 18 al PalaMalè di Viterbo ospita Pag Taviano. Dopo l’arrivo in settimana del nuovo coach, cresce l’attesa per vedere all’opera la nuova formazione targata Vincenzo Nacci. “Il nostro campionato inizia da oggi -aveva affermato capitan Pierlorenzo Buzzelli domenica scorsa dopo la sconfitta con Piacenza. Con Taviano cercheremo di fare punti ed iniziare una striscia positiva”. Per quanto riguarda gli ospiti, tra i quali l’ex capitano bianco azzurro, Matej Cernic, i pugliesi hanno una sola vittoria all’attivo, domenica scorsa in casa con Tinet Gori Wines Prata, e tre incontri terminati ai vantaggi nonostante siano una squadra costruita con ben altre ambizioni di classifica. “La prima settimana con il nuovo coach è stata molto interessante – è il commento del libero bianco azzurro Alessandro Sorgente. Nacci ci ha spiegato il suo modo di giocare e in palestra abbiamo cercato di metterlo in pratica. E' stata una settimana importante, ci siamo allenati bene. Per quanto riguarda Taviano, è una squadra che viene da un periodo negativo ma che nell'ultima partita è riuscita a prendere i tre punti, quindi verrà da noi con l'idea di continuare la striscia positiva. Anche loro sono una squadra costruita con altri obiettivi e non rispecchia la classifica che hanno. Presenta giocatori importanti come il nostro ex capitano Matej Cernic che è il loro 'ispiratore' e dovremo riuscire ad arginarlo per avere vita più semplice”. “Domenica andremo in campo per fare punti -conclude- sarà importante vincere sia per la classifica ma soprattutto per il morale e per il nostro fantastico pubblico. Sono convinto che sarà l'inizio di una striscia positiva". La probabile formazione di coach Licchelli vede palleggiatore il nazionale bulgaro Dimitrov, opposto l’iraniano Vahid. In banda Cernic e Caci con Astarita e Baldari sempre pronti a subentrare. Al centro Smiriglia e Bonola, libero Bisci.