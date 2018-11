Altro fine settimana positivo per l'ASD Volley Life. I ragazzi viterbesi sono stati impegnati in tre campionati. L'under16 a Viterbo contro la compagine romana Sempione, dopo un primo set ben giocato, si lascia piegare dai ragazzi romani sicuramente più agguerriti perdendo per 1-3. L'Under14 Territoriale, nel pomeriggio di Domenica vince ad Orte con un secco 3-0, guidata dal coach Marco Santi. La prima squadra, in serie C, esce vittoriosa sabato dal difficilissimo campo del Roma7, squadra che viaggiava nei primissimi posti della classifica. I giovani viterbesi superano le difficoltà della trasferta, di un campo veramente ostico e di un inizio gara posticipato alle 21,45. Il Volley Life inizia la partita in maniera orchestrale, un set perfetto, pochissimi errori, ottime battute, difesa e contrattacco incisivi, ottima la regia del palleggiatore Marco Noto capace di dare palloni smarcanti a tutti i suoi attaccanti. Gli stessi romani restano sbigottiti dal bel gioco dei viterbesi e cedono il primo set per 17-25. Nel secondo set, come spesso accade reazione immediata del Roma7, con gli atleti viterbesi che pensando ancora al bel gioco finora mostrato non riescono ad esprimere la stessa intensità e lasciano il set ai romani 25-21. Il terzo set si gioca punto su punto, i romani si portano avanti ma i ragazzi del Volley Life ritrovano pian piano il loro gioco spuntando il set per 23-25. Grande la prestazione del diciassettenne libero Giammarco Panunzi, preciso in ricezione, attento in copertura e fulmineo in difesa. A questo punto c'è da dare la zampata finale, così il coach Antonucci suona la carica scuotendo animatamente tutti i giocatori, iniziando dal più esperto Valente fino al più giovane Mastini. Trascinati dal nostro opposto capitan Cuboni, sempre positivo, l'epilogo delle partita è una vittoria schiacciante per il Volley Life che chiude il quarto ed ultimo parziale per 17-25. La squadra di Viterbo con questa esaltante prestazione agguanta la zona play off, senza però avere il tempo di festeggiare: sabato 24 novembre alle ore 18,30, presso il Palavolley di via Gran Sasso di Viterbo ci sarà uno scontro diretto in vetta alla classifica. I ragazzi di coach Antonucci ospiteranno la squadra di Zagarolo che attualmente occupa il primo posto della regolar season. Lo spettacolo è assicurato. Il presidente Monaci soddisfatto commenta così i risultati: sono molto soddisfatto del percorso che stiamo facendo ma dobbiamo essere umili e continuare a lavorare, ci aspettano partite difficili con squadre sulla carta, molto più forti ed esperte di noi. Mi aspetto che i ragazzi saranno in grado di rispondere alle aspettative dei molti tifosi che ci stanno sostenendo al PalaVolley e che tutta la città di Viterbo si appassioni alla nostra giovane squadra composta interamente da ragazzi viterbesi.