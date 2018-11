Numerosi gli appuntamenti nel week-end per le formazioni della Vbc Viterbo impegnate nei campionati regionali e provinciali. Si inizia sabato con la Vbc Polistampa serie D di Francesco Rita in campo alle 18,30 al PalaVolley di via Gran Sasso per affrontare Edilfema Palombara. Quarte in classifica con 10 punti, Giulia Lupino e compagne vengono dalla prima sconfitta rimediata nella gara di sette gironi fa con il Tor di Quinto e vorranno dimostrare davanti al proprio pubblico che si è trattato solo di un incidente di percorso. Troveranno però di fronte una Edilfema Palombara ben decisa a fare risultato, essendo ancora ferma a zero punti in classifica al penultimo posto del girone A. Domenica ricchissima di incontri a partire dalle 9,30 quando al PalaVolley l'Under 13 di Barbara De Benedetti scenderà in campo per affrontare Monterosi Volley. Alle 16, sempre al palazzetto di via Gran Sasso, di scena l'Under 14 di Stefano Battisti nell'attesissimo derby cittadino con lo Sporting Viterbo.Alla stessa ora, ma in trasferta nella Capitale, la VolleySì di Jacopo Iacovacci e Evelin Gianà affronta il fanalino di coda Fenice. Il week-end si chiude alle 19 con la squadra maggiore che al PalaVolley incontra Eldis Volley Labico, fanalino di coda del girone A. Terze in classifica e in piena corsa per i play off promozione le ragazze di Francesco Gori dovranno approfittare dell'occasione per avvicinare ulteriormente la coppia di testa Terracina - Don Orione. Intanto, giovedì si sono giocati gli incontri dell'Under 18 provinciale che vedevano impegnate alla Palestra dell'Ite "Paolo Savi" di Viterbo le due formazioni Vbc. Ancora sconfitta la Vbc gialla di Francesco Rita costretta a cedere 0/3 (22/25 16/25 18/25) alla capolista del girone B Team Volley Lago. Netta, invece, la vittoria della Vbc blu di Francesco Gori 3/0 (25/5 25/7 25/3) contro il fanalino di coda del girone A Ronciglione Volley.