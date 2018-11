Ancora un week-end da ricordare per le formazioni regionali Vbc impegnate nei campionati di serie D e C. Successo pieno per le ragazze di Francesco Rita che sabato, tra le mura amiche, si impongono su Rim Sport Cerveteri. 3 a 0 il finale (parziali 25/20, 25/19 e 25/15) per Catalina Macari e compagne che raggiungono così, con 9 punti, il secondo posto nel girone ad una sola lunghezza dalla capolista Smvolley 2000. Serie D di nuovo in campo sabato 10 in casa di Tor di Quinto (Roma). Prosegue la striscia di vittorie della serie C di Francesco Gori. Domenica sera, al PalaVolley di via Gran Sasso, Angelica Capotosti e compagne superano 3/0 Intent Sport Union Team (Zagarolo) e si piazzano al terzo posto in classifica a due soli punti dalla coppia di testa Terracina /Don Orione (12). I parziali: 25/22, 25/18 e 25/21. Prossimo turno: sabato 10 in trasferta a Sabaudia.