Coronavirus, Tuscania-Palmi si gioca a porte chiuse

Si giocherà a porte chiuse la nona giornata di ritorno della serie A3 Credem Banca che vedrà domenica prossima la Maury's Com Cavi Tuscania impegnata al PalaMalè contro Golem Palmi. Lo ha deciso la Consulta di A3 che ha anche fissato il recupero della giornata precedente, quella del 1° marzo che vedeva il Tuscania a riposo, il 29 marzo al termine della regular season. Quello degli spalti vuoti è un avvenimento rarissimo nel volley dove la presenza dei tifosi è spesso un fattore davvero determinante. "Non ho mai giocato a porte chiuse -commenta Pierlorenzo Buzzelli, capitano del Tuscania Volley- anzi se devo essere sincero, sono sempre stato in squadre dove la componente dei tifosi è sempre stata molto importante per il raggiungimento dei risultati.

Negli ultimi cinque anni sono stato a Tuscania dove sappiamo tutti quante partite ci ha fatto vincere la Bolgia. Purtroppo siamo in questa situazione di emergenza in tutto il Paese e non possiamo fare altro che eseguire alla lettera le direttive che ci ha dato innanzitutto il Governo e poi la nostra Federazione. Certo sarà diverso giocare senza il nostro pubblico e dovremo cercare in tutti i modi di trovare la massima concentrazione. Non dimentichiamoci che siamo a tre giornate dalla fine e ci stiamo giocando i play-off che sono il nostro obiettivo primario della stagione. Siamo sicuri che i nostri tifosi ci seguiranno dalla Tv, da Legavolley channel, dagli smartphone, dai computer e tutto questo ci fa molto piacere e ci darà una grossa spinta". "I campionati dalla serie B in giù sono fermi - continua il Capitano - per cui siamo noi in questo momento, insieme ai campionati maggiori di tutti gli altri sport, a rappresentare un momento di svago per tutti gli sportivi; per questo motivo dobbiamo continuare ad essere concentrati e a dare il cento per cento; dobbiamo cercare di dare un po' di sollievo alle persone attraverso lo sport che, del resto, è sempre stato un volano sociale ed emotivo per tutta la popolazione". La chiusura degli spalti al pubblico riguarda anche le gare di SuperLega e di A2 e sarà in vigore fino al 3 aprile.