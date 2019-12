Tuscania espugna Palmial tie break e ritornain seconda posizione

GOLEM PALMI-MAURY'S COM CAVI TUSCANIA 2-3

PARZIALI 25-21, 21-25, 20-25, 25-20, 6-15

GOLEM PALMI Parisi 3, Carbone 7, Remo 17, Laganà 22, Vinti 20, Concolino 6, De Santis (L), Calitri (L), Bellucci, Meringolo, Limberger Neto 1 Ne Amato, Arena All. Polimeni

MAURY'S COM CAVI TUSCANIA Leoni 2, Rossatti 12, Ceccobello 12, Polluaar 24, De Paola 16, Ferraro 13, Ranalli (L), Buzzelli 2, Pace (L), Tognoni, Ceccoli 5 Ne Ragoni, Sartori All. Tofoli

ARBITRI Roberto Guarneri e Giovanni Giorgianni

NOTE durata set: 26′, 23′, 27′, 26′, 13′; totale: 115′

La Maury's Com Cavi Tuscania supera al tie-break Golem Palmi e torna ad occupare il secondo posto in classifica davanti a Corigliano rimasto fermo per il turno di riposo. All'interno di un Pala Botteghelle davvero gremito, le due squadre danno vita ad un grande battaglia, affrontandosi a viso aperto e combattendo punto su punto. Partono forte i padroni di casa che, supportati da un Laganà vera spina nel fianco del muro ospite, sorprendono Tuscania e si aggiudicano il primo parziale (25/21). Nel secondo set, immediata reazione dei ragazzi di Paolo Tofoli, grazie anche ad un Polluaar in giornata di grazia: alla fine saranno 24 i punti per lui messi a segno (21/25).

Per approfondire leggi anche: Tuscania a Reggio Calabria per affrontare il Palmi

Terzo set con Tuscania decisa a rompere gli indugi. I ragazzi del presidente Pieri non vogliono rischiare più di tanto e chiudono il parziale 20/25. Sembra fatta per i laziali, ma non è così. Il Palmi non ci sta a perdere di fronte al proprio pubblico e torna di nuovo in partita costringendo Tuscania ai vantaggi 25/20. Ma sono davvero le ultime energie da parte dei calabresi che nulla possono davanti alla maggiore esperienza e tenuta atletica degli ospiti che si aggiudicano set e incontro con il punteggio di 6/15.