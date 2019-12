Tuscania a Reggio Calabria per affrontare il Palmi

Maury's Com Cavi Tuscania in campo sabato pomeriggio a Reggio Calabria nell'anticipo della nona giornata di andata del girone blu della serie A3 Credem Banca. Dopo il turno di riposo osservato domenica scorsa, capitan Buzzelli e compagni si ritrovano ora al terzo posto in classifica con 14 punti, superati da Corigliano (15) vincente in casa con Leverano. Continua a punteggio pieno la capolista Grottazzolina (21) corsara a Modica (0/3).

"Sarà una partita difficilissima -avverte Paolo Tofoli, coach di Tuscania. Palmi sta due punti sotto a noi e dovremo giocare al massimo, come del resto tutte le partite. E' una squadra che difende molto, con giocatori esperti. Hanno sicuramente nell'opposto Laganà l'attaccante principale: è un giocatore che salta molto e picchia. Il palleggiatore, Parisi, è esperto e anche le bande sono buoni giocatori. Ripeto, dovremo dare il meglio di noi per poter vincere". I calabresi sono sesti in classifica con 12 punti ottenuti con tre vittorie tra le mura amiche (con Modica, Ottaviano e Alessano) e una esterna a Leverano. Vengono da una sconfitta (3/0 parziali 25/20, 27/25 e 27/25) rimediata sette giorni a Sabaudia e c'è da giurare che ce la metteranno davvero tutta per riscattarsi di fronte al proprio pubblico. Si gioca alle 18 al Pala Botteghelle di Reggio Calabria. Arbitri dell'incontro i signori Roberto Guarneri e Giovanni Giorgianni.