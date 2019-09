Fabiana Mezzogori, schiacciatrice, classe 2002 è l'ultimo arrivo in casa Vbc per quanto riguarda il roster che Emiliano Giandomenico sta allestendo per il prossimo campionato di B2. Alta 180 cm, la giovane atleta romana ha mosso i suoi primi passi nel Campagnano, per poi approdare al Volley Formello in serie D e via via Don Orione, Acli Nfa e lo scorso anno Green Volley.

Benvenuta Fabiana. Dopo le esperienze nella Capitale cosa ti ha spinto a venire a Viterbo?

"Ciò che mi ha spinto a fare questa scelta è la passione, ma soprattutto la voglia di migliorare e crescere dal punto di vista tecnico,sapendo che questa società mi potrà aiutare molto".

Quali sono i tuoi obiettivi per la prossima stagione?

"Sicuramente dare il massimo ogni volta che sarò chiamata in causa con l'obbiettivo di provare a vincere qualcosa".

Un po' di te: che scuola frequenti e come trascorri il tuo tempo libero?

"Quest'anno frequenterò il quarto anno dell'Itis Enrico Fermi, Articolazione Automazione e Robotica,l'indirizzo che ho scelto è molto impegnativo quindi mi porta via molto tempo dal punto di vista dello studio perché ho degli obbiettivi da raggiungere. La maggior parte del mio tempo libero è dedicato alla pallavolo,ma mi piace leggere e uscire con gli amici".