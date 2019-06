Importante conferma per la Vbc Viterbo che si classifica ancora una volta ai primi posti del Gran Premio Giovani 2018/2019. Un premio prestigioso che da dieci anni, da quando la società di via Gran Sasso ha visto la luce, immancabilmente le viene assegnato a testimoniare dell’ottimo lavoro svolto dalla società, unica Scuola federale di Pallavolo nel Viterbese. In particolare, il riconoscimento viene stabilito tra le società partecipanti ai campionati under 13, under 14, under 16, under 18 maschili e femminili e under 20 maschili dalla Fipav Lazio sulla base di una speciale classifica che, oltre alle attività e ai risultati ottenuti, tiene conto anche del riconoscimento del marchio di qualità e di scuola federale, delle presenze di atleti e atlete ai Centri di Qualificazione nazionali, regionali e territoriali, delle collaborazioni scolastiche e del numero di tesserati utilizzati nel corso dell’annata sportiva. Per quanto riguarda la parte alta della classifica femminile, al primo posto si conferma il Volleyrò Casal de Pazzi (106,00 punti), davanti a Volley Club Frascati (104,69), Volley Friends Roma (102,50), Vbc Viterbo (89,50), che precede Olimpia Volley Sora (79,50) e Civitavecchia Volley (78,00).