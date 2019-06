Gradito ritorno tra le fila della Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania per Giacomo Leoni, classe 1995, chiamato da Tofoli per la regia del sestetto che affronterà il campionato di serie A3 nella stagione 2019-2020. Dall’esordio in serie A2, proprio con i colori bianco azzurri, il palleggiatore genovese ne ha fatta di strada: due anni in Superlega rispettivamente a Padova e Ravenna per poi tornare da protagonista in A2 con Acqua Fonteviva Massa e nella stagione appena trascorsa ad Alessano.