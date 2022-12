Viterbo, caccia ai cinghiali in città. Tutti d'accordo

Massimiliano Conti 24 dicembre 2022 a

Il governo dà il via libera alla caccia ai cinghiali anche nelle città e anche fuori dalle stagioni venatorie e conquista il plauso delle associazioni di categoria viterbesi. Sia Coldiretti che Confagricoltura condividono il discusso inserimento nella legge di bilancio delle misure di contenimento degli ungulati, il cui proliferare nella Tuscia è diventato una vera e propria emergenza.

Cinghiali nelle vie del centro storico

E un mezzo apprezzamento arriva pure dalla sindaca di Viterbo, Chiara Frontini. “Il problema è oggettivamente molto serio - dichiara la prima cittadina -. Ricordo perfettamente, nel confronto con le associazioni animaliste durante la campagna elettorale, che l’unico punto sul quale non ci siamo impegnati è stata proprio la questione del contenimento dei cinghiali, perché è un problema oggettivo da risolvere quanto prima, e ci vuole buonsenso. La nostra sensibilità ai temi dell’ambiente e del rispetto della biodiversità è nota, ma va come sempre trovato un giusto equilibrio. Se ci sono metodi meno cruenti ma efficaci, che vengano messi in atto senza indugio. Altrimenti, il problema va risolto”.

Partiti gli abbattimenti dei cinghiali, si andrà avanti fino a luglio 2023

Per Confagricoltura, la decisione del governo di procedere con un programma di abbattimenti - la cui realizzazione sarà competenza della Forestale - risponde alle richieste della confederazione di porre un freno alla diffusione della specie selvatica. “La proliferazione incontrollata di questi animali - si legge in una nota - non è solo una minaccia per le attività agricole e per l’incolumità dei cittadini, ma è anche il principale viatico del temibile virus della peste suina (Psa), vero incubo per l’intera filiera suinicola italiana. In tal senso, è importante che l’emendamento preveda l’analisi igienico-sanitaria dei cinghiali abbattuti”.

I cacciatori: “Cinghiali, il piano della sindaca non basta”

