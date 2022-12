Viterbo, lettere a Babbo Natale spedite dalla Poste

22 dicembre 2022 a

Una consegna molto speciale. E’ quella che circa 30 bambini della seconda classe della scuola primaria Luigi Concetti dell’Istituto Comprensivo Luigi Fantappiè, di Viterbo, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno affidato nei giorni scorsi alla cassetta speciale posizionata nell’ufficio postale centrale di via Ascenzi a Viterbo.

Si tratta della speciale letterina indirizzata a Babbo Natale che, attraverso una cassetta dedicata, è stata consegnata, come altre decine di migliaia spedite dai bambini di tutta la provincia, al personale di Poste Italiane per essere recapitata allo speciale e generoso destinatario.

“I piccoli studenti sono sempre molto curiosi e interessati a conoscere il percorso della loro lettera e come la stessa arriverà a Babbo Natale, al Polo Nord”, commenta il direttore dell’ufficio Luca Boccolini. Oltre alle classiche e consuete richieste di doni le letterine contengono tanti riferimenti anche a temi di più ampio respiro e messaggi di speranza, come la richiesta della fine del conflitto in Ucraina.

