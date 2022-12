Viterbo, traffico impazzito. Rotatoria di San Lazzaro da rifare

Massimiliano Conti 22 dicembre 2022 a

Natale alle porte, la corsa ai regali è al rush finale e puntualmente la città si paralizza a causa del traffico. Scene già viste negli anni passati - con l’eccezione forse nel biennio della pandemia - complice il tasso record di automobili per abitante, che colloca Viterbo sempre in cima alle classifiche nazionali.

Dallo scorso anno c’è però un fattore in più che rende insostenibile una situazione già critica. Si tratta della rotatoria davanti al cimitero San Lazzaro, sulla Cassia Nord, realizzata nell’ambito dei lavori di urbanizzazione relativi al nuovo centro commerciale. Quella rotonda è diventata il tallone d’Achille della viabilità, come ammette il capo dei vigili urbani Mauro Vinciotti.

“Ho appena mandato una pattuglia a bloccare un ramo della rotatoria dell’Ipercoop in modo da fluidificare il traffico – dice al telefono il comandante -. Siamo nell’imminenza del Natale, la gente si muove e, come in tutte le città italiane, i rallentamenti e gli ingorghi diventano inevitabili. A Viterbo purtroppo abbiamo questo problema in più, del quale il settore lavori pubblici del Comune è perfettamente al corrente”.

