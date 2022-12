Viterbo, scuole. Festa di bambini al PalaMalè per le Elempiadi

M. C. 22 dicembre 2022 a

a

a

Per la prima volta a Viterbo si sono svolte le Elempiadi, le olimpiadi delle scuole elementari. Questa manifestazione, tenutasi al PalaMalè di Viterbo nella giornata del 20 dicembre, è stata organizzata dalla professoressa Tiziana Fusco, docente di motoria ed ex giocatrice di basket nel campionato di serie A1 femminile. L’evento ha coinvolto tantissimi bambini delle scuole primarie provenienti da Viterbo ma anche dalla provincia. Hanno sfilato dodici classi quinte, di tre diversi istituti comprensivi: Carmine, Ronciglione e Pietro Egidi. L’iniziativa è servita a ribadire l’importanza dello sport e della sana competizione. Gli alunni hanno giocato sul campo di basket e hanno avuto la possibilità di allenarsi, e conoscere, i loro beniamini del basket maschile Stella Azzurra e del basket femminile Ants. Tutti i partecipanti sono stati premiati con una medaglia da parte dell’assessore delegato allo sport Federico Tonnicchi. “Questa manifestazione - dichiara Tiziana Fusco - è stata un modo per tornare alla tanto sospirata normalità. Finalmente tanti bambini e bambini hanno avuto la possibilità di giocare insieme e partecipare ad una maniferstazione. Inoltre, è importante anche ribadire che, finalmente anche alla scuola primaria, è presenteha un docente esperto per la materia di motoria”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.