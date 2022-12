Viterbo, reati in calo ma preoccupano furti e truffe

21 dicembre 2022 a

Bilancio di fine anno della polizia, l’ultimo per il questore Giancarlo Sant’Elia che da gennaio andrà in pensione. Al suo posto il ministro Matteo Piantedosi ha nominato Fausto Vinci, che lascia la direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato in veste di consigliere ministeriale aggiunto, per approdare a Viterbo. Sul fronte dei numeri, i reati sono in diminuzione rispetto all’anno scorso: 8.614 contro i 9.013 del 2021. Preoccupa, invece, il dato (in crescita di oltre il 10%) relativo ai furti, il reato che più di altri crea timore e paura nelle persone. Nel 2022 sono stati denunciati 2.440 furti (erano stati 2.205 l’anno scorso), di cui 576 in appartamento. Il questore, nel suo intervento, si è soffermato in modo particolare sul fenomeno delle truffe, soprattutto quelle che colpiscono gli anziani, ricordando come, seppur in diminuzione (1.429 contro le 1.487 del 2021) sono un reato gravissimo, visto che va a colpire le persone fragili. Tante le segnalazioni di tentativi di truffa agli anziani da parte di chi si spaccia per avvocato oppure per dipendente delle poste. Per fortuna, lo ha ricordato lo stesso questore in conferenza stampa, nel corso del 2022 sono stati effettuati molti incontri con i cittadini, soprattutto gli anziani, per spiegare come comportarsi in situazioni simili. In netto calo gli omicidi: uno quest’anno, contro i quattro del 2021. Nel corso dell’anno la polizia ha effettuato 83 arresti, denunciato 617 persone e identificate 94.516 soggetti. Numeri importanti anche sul fronte degli interventi da parte della Squadra volante. In totale sono stati 4.684, di cui 982 per lite, 353 per maltrattamenti, 271 per furti, 4 per rapina e 3.074 per soccorso pubblico. Il questore si è soffermato poi sulla violenza di genere, ricordando come su questo aspetto la questura sia da sempre in prima linea, riuscendo a salvare molto donne. Anche su questo fronte i dati forniti in conferenza stampa denotano la complessità del fenomeno. Nel corso dell’anno, su questo fronte, sono stati emessi 43 ammonimenti (16 per atti persecutori e 27 per violenza domestica), 120 avvisi orali (di cui 7 per codice rosso), 92 fogli di via obbligatori e altrettanti divieti di ritorno. Sul fronte dei provvedimenti in conseguenza di atti di violenza di genere, nel 2021 ne sono stati emessi 102 relativi alla libertà vigilata e 205 cautelari. Applicati inoltre 14 braccialetti elettronici, di cui 6 per stalking. Capitolo corposo anche per quanto concerne la lotta allo spaccio di droga. La Squadra mobile ha sequestrato complessivamente 1.616 grammi di Gbl (droga dello stupro), 2.268 grammi di cocaina e 171,7 grammi di metamfetamina.

