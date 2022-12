Viterbo, ubriaco alla guida causa incidente

21 dicembre 2022 a

Raffica di controlli da parte dei carabinieri contro l’uso di alcol e droga alla guida. Il caso più rilevante si è verificato a Valentano, dove il conducente di un’auto è finito contro due mezzi in sosta. Il successivo controllo ha evidenziato che aveva un tasso alcolico superiore cinque volte al consentito. Protagonista un operaio di 41 anni di Gradoli, denunciato a piede libero. Il 41enne era in auto a Valentano intorno alle 1.30 del mattino quando la sua Fiat Punto è finita contro i due mezzi in sosta. Il rumore, perfettamente udibile a quell’ora della notte, ha richiamato l’attenzione di una pattuglia di carabinieri, in servizio di controllo a poca distanza da dove si era verificato l’incidente. I militari, una volta arrivati sul posto, hanno notato quanto accaduto e accertato che il conducente della Fiat Punto non fosse rimasto ferito. Tuttavia, visto che l’uomo manifestava chiari sintomi di ebbrezza alcolica, lo hanno sottoposto al controllo. E’ risultato un tasso di 2,43 g/l alla prima prova e di 2,50 alla seconda, valori quindi ben cinque volte superiori al consentito.

A quel punto è scattata la denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica con incidente stradale, ritiro della patente e sequestro amministrativo del veicolo.

Controlli sono stati effettuati anche a Pescia Romana, dove i carabinieri hanno svolto dei servizi di contrasto al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti. In un caso sono stati segnalati alla Prefettura, in qualità di assuntori, due uomini di 56 e 45 anni, trovati in possesso di una modiche quantità di cocaina e hashish.

