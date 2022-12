Viterbo, il Gambero rosso premia i salumi della Tuscia

20 dicembre 2022 a

Il Gambero Rosso torna a pubblicare una guida sui salumi italiani. Incetta di riconoscimenti per le aziende della Tuscia. L’azienda Coccia Sesto di Viterbo, rappresentata da Simonetta Coccia, riceve il riconoscimento delle "tre fette" e titolo di miglior salume a base di interiora per la susianella, due fette per Guanciamia, un esclusivo guanciale rotondo, brevettato da Coccia e due fette per lo sgambato gran riserva.

Al Casaletto della Famiglia Ceccobelli il Premio speciale “miglior azienda di salumi a filiera chiusa”. A ritirare i premi Stefano Ceccobelli, che si occupa dell’allevamento di maiali allo stato brado e dell’arte norcina.

