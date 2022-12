Viterbo, trans insultata non denuncia per paura

20 dicembre 2022 a

Sono passati cinque mesi, eppure luglio appare sempre più lontano. Cinque mesi tra la parata Pride, con oltre duemila persone, e l’aggressione a una ragazza trans all’interno di una lavanderia self service, avvenuta sabato pomeriggio alle 17. Sono passati tre giorni dalle minacce prima, gli insulti e l’aggressione fisica poi.

Da sabato nessuno ha testimoniato solidarietà o rabbia per quanto accaduto in pieno centro. Tutte reazioni presenti, è giustamente, ad ogni fatto di violenza. In questo caso non è successo nulla. E forse è anche per questa assenza di solidarietà che la vittima, sentendosi comunque sola, ha scelto di non denunciare: per paura di finire sotto ai riflettori in questo momento particolare della sua vita. “E’arrivata l’ambulanza - racconta Emanuela Dei del movimento Lgbt della Tuscia - la ragazza è stata trasportata in ospedale dove è stata medicata.

Poi ha chiamato un taxi ed è tornata a casa. E’ nel mezzo della transizione - spiega Dei - non vuole denunciare, non vuole far nulla”.

Trans aggredita e picchiata in una lavanderia self service



