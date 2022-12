Presepe vivente Viterbo, le offerte serviranno per costruire un ospedale in Tanzania

Andrea Tognotti 20 dicembre 2022 a

Il presepe vivente torna ad animare il giardino della chiesa di San Faustino per la terza volta e ha uno scopo solidale: raccogliere i fondi che aiutino la costruzione, già in corso, di un ospedale a Mapinga, in Tanzania. E’ stato don Flavio Valeri, parroco del Sacro Cuore, a spiegare in conferenza stampa, i contenuti dell’iniziativa.

Presepe vivente, al via le iscrizioni per gli aspiranti figuranti

“La rappresentazione della nascita di Gesù - ha detto - ha sempre riscosso molto successo. E’ una manifestazione a carattere familiare, non abbiamo mai preteso di essere stupefacenti, anche se l’ambiente trasmette una certa emozione. Il nostro fine è di coinvolgere la comunità parrocchiale, che realizza il suggestivo villaggio di Betlemme che conduce alla grotta della natività”.

Natale tra cultura, divertimento e tradizione

Dunque niente effetti speciali per conseguire la “finalità solidale” di cui parla don Flavio: “La costruzione di un ospedale in una zona remota e povera della Tanzania. Ci teniamo a far sapere alla gente che le offerte sono destinate a quest’opera di carità”.

Torna dopo tre anni la magia del Presepe vivente

