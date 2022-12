Viterbo, boom di prenotazioni per i cenoni. I ristoratori: "Non poteva andare meglio"

Daniela Venanzi 20 dicembre 2022 a

Nonostante gli aumenti segnalati dal Codacons i ristoratori viterbesi si dicono piuttosto soddisfatti dalle prenotazioni per Capodanno. I prezzi hanno una forbice molto ampia, si parte dai 60 euro degli agriturismi, alla punta massima della cucina stellata di Casa Iozzia, che propone un menù degustazione a 250 euro.

Tra i cosi di un agriturismo e di un locale stellato, la statistica individua una media di 90-100 euro, quasi tutti con musica dal vivo o proposte di intrattenimento. Dopo la pandemia che ha visto in sofferenza tutto il comparto della ristorazione, un accenno di ripresa sembra esserci.

E’ quello che racconta Valentina del ristorante il Labirinto, prezzo del menù 70 euro con l’intervento del mago Richy e la tombolata: “Da quello che possiamo constatare il turismo è in ripresa, abbiamo lavorato bene. Nel ponte dell’8 dicembre, ad esempio, c’è stata molta gente in visita nella città e per Capodanno proponiamo un menù della tradizione, con prodotti nostrani e d’eccellenza. Sulle prenotazioni siamo già a buon punto, direi quasi pieni, non ci possiamo proprio lamentare”.

