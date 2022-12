Viterbo, incidente sulla Cimina. Pedone investito da auto e portato al pronto soccorso

19 dicembre 2022 a

a

a

Pedone investito da auto sulla strada Cimina. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi proprio all'inizio della strada, nel territorio che rientra nel Comune di Viterbo.

Per cause in corso di accertamento il pedone è stato investito dall'auto e portato in ambulanza al vicino pronto soccorso dell'ospedale di Belcolle dai sanitari del 118.

Per effettuare i rilievi del sinistro sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale, con in traffico che durante le operazioni ha subito dei rallentamenti.

